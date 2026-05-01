Boursières

Fête des foins

EARL DES LOCHERES Boursières Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Les Jeunes Agriculteurs du canton de Fresne-Scey vous invitent le samedi 30 mai pour la 8ème édition de la Fête des Foins !

Venez vibrer au rythme de la plus grande manifestation agricole du secteur

Grand Bal animé par un DJ pour festoyer toute la nuit.

Buvette & Restauration rapide sur place.

Partage et convivialité avec nos producteurs locaux.

Près de 1500 visiteurs attendus ! Un rendez-vous festif et authentique à ne pas manquer. .

EARL DES LOCHERES Boursières 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 83 56 50 bast.blanc@laposte.net

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English : Fête des foins

L’événement Fête des foins Boursières a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE