Fête des Fours à pains Illiat
Fête des Fours à pains Illiat samedi 25 avril 2026.
Illiat
Fête des Fours à pains
centre village Illiat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Fabrication et vente de pains et tartes à l’ancienne cuits dans les fours à pain traditionnels.
.
centre village Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 15 60 26 laubertin01@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bread Oven Festival
Production and sale of old-fashioned bread and pies baked in traditional bread ovens.
L’événement Fête des Fours à pains Illiat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Val de Saône Centre