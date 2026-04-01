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Fête des Fours à pains Illiat

Fête des Fours à pains Illiat samedi 25 avril 2026.

Adresse : centre village

Ville : 01140 Illiat

Département : Ain

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Illiat

Fête des Fours à pains

centre village Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

Fabrication et vente de pains et tartes à l’ancienne cuits dans les fours à pain traditionnels.
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centre village Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 15 60 26  laubertin01@gmail.com

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English : Bread Oven Festival

Production and sale of old-fashioned bread and pies baked in traditional bread ovens.

L’événement Fête des Fours à pains Illiat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Val de Saône Centre