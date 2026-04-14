Fête des Friches, Place Robert Schuman Montigny-lès-Metz, Montigny-lès-Metz
Fête des Friches, Place Robert Schuman Montigny-lès-Metz, Montigny-lès-Metz dimanche 10 mai 2026.
Fête des Friches Dimanche 10 mai, 09h00 Place Robert Schuman Montigny-lès-Metz Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
A l’occasion de la fête du quartier des Friches à Montigny-lès-Metz, Montigny Vélo Nature tiendra un stand d’information et proposera une piste de pilotage VTT pour enfants. Les vélos et casques seront fournis.
Place Robert Schuman Montigny-lès-Metz Place Robert Schuman Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 25 82 70 »}]
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