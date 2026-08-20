Fête des Gaules d’Alaise dans la commune d’Eternoz Vallée du Lison, Alaise (25), Éternoz-Vallée-du-Lison

Informations pratiques

Fête des Gaules d’Alaise dans la commune d’Eternoz Vallée du Lison Samedi 19 septembre, 09h30 Alaise (25) Doubs

Visite par groupe de 20 pers maximum -durée 40mn-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

2 Sites ouverts pour cette journée : Site des Vestiges au pied du Village d’Alaise et Site du Banquet Gaulois dans le haut du Village, à la Cabane de Chasse

Déroulement de cette journée :

9h30 – 11h00 : découverte du Site des Vestiges Gaulois suivie de la Visite d’un petit musée éphémère mise en place par la S.M.A.A.P (Commission de Sauvegarde de la Mémoire Antique d’Alaise et de son Périmètre)

11h30 : Ouverture des festivités avec Spectacle Musical d’Époque par l’École de Musique de Fertans (CFCMA)

12h00 : Banquet Gaulois avec sa Roue à Aubes – Apéritif Gaulois offert / Pot de Rilles Porcines, Salade de Choux et Briochin d’Escargots, Rôtissoire Jambon & Volaille et sa Potée Gauloise / Faisselle de Brebis Pollen et Romarin / Poire Pochée Marinée au Vin et Massepain Noix et Miel d’Eternoz – Repas Adulte 25 euros (animations, visites, musique, jeux compris)/Repas Enfant -12ans/12 euros. Notre barde animera le banquet avec ces histoires retraçant l’esprit des Gaules

14h00 : Visite du Site des Vestiges par la S.M.A.A.P

16h00-17h00 : Concert autour de la harpe et Clôture des festivités (Site du Banquet)

Et toute la journée sur le site du Banquet – Animations et Marché Artisanal : Cuir, Fabrique de corde, Tisanerie, Produits de la Ruche, Poterie et Vannerie

Navette gratuite entre le Site des Vestiges et Le Banquet Gaulois (1.50 km) de 10h00 à 17h00 + Tournées dans les Villages d’Eternoz Vallée du Lison et Nans/Sainte-Anne entre 09h30/10h15, 10h30/11h15, 15h00/15h45 et 17h15/18h00 pour les personnes non véhiculées ou souhaitant profiter de la Navette gratuite

Boucle et Arrêts Navette Eternoz Vallée du Lison et Nans/Sainte-Anne au départ d’Alaise :

(1)Saraz (Panneau d’Affichage) – (2) Nans/Sainte-Anne (Église) – (3) Eternoz (Place de la Mairie) – (4) Coulans (Eglise) – (5) Refranche (Parking Mairie) – (6) Doulaize (Intersection Lizine) – (7) Alaise (Intersection Site des Vestiges)

Alaise (25) Chemin de la Gauloise Éternoz-Vallée-du-Lison 25330 Alaise Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 22 11 65 46 https://www.facebook.com/events/1606975004320975/? Vestiges Gaulois, Ballade et découverte du site antique (Abris sous Roche, Cabordes, Marches d’accès aux Cabordes…) Parkings et Navette Gratuits

2 Sites ouverts pour cette journée : Site des Vestiges au pied du Village d’Alaise et Site du Banquet Gaulois dans le haut du Village, à la Cabane de Chasse

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