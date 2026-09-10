Fête des jardins familiaux de Nantes Nord, Jardin familial des Églantiers, Nantes

Informations pratiques

Fête des jardins familiaux de Nantes Nord Dimanche 13 septembre, 11h00 Jardin familial des Églantiers Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

La journée sera également l’occasion de découvrir le métier de tourneur de bois ou encore de profiter d’un coin « chill » en écoutant des contes, sans oublier de nombreuses expositions des jardins familiaux de Nantes Nord.

Au programme :

• 11h : Défilé de chars à brouettes

• De 11h à 13h : Intermède musical (avec la participation de la fanfare La Fanfarchi)

• À partir de 12h : Repas partagé (apportez votre spécialité culinaire à partager ou dégustez les sandwichs et grillades en vente sur place)

• De 14h à 18h : Balade à poneys (activité proposée par le centre équestre La Gourmette)

• À 15h : Animation musicale (par des jardiniers musiciens du parc de l’Amande)

• À 16h30 : Contes pour enfants (par la compagnie Contes de traverses)

Et en continu à partir de 14h30 : démonstration d’un tourneur sur bois, découverte des moutons de Ouessant, exposition de photos, atelier dessins, jeu de boules…

Jardin familial des Églantiers 133 Route de La Chapelle sur Erdre Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez profiter des jardins familiaux pour partager un repas, écouter de la musique, participer à la tonte des moutons ou permettre à vos enfants de faire une balade à poney.