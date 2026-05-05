Fête des jardins, Jardin du moulin d’Echoiseau, Mazangé

Fête des jardins 6 et 7 juin Jardin du moulin d’Echoiseau Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête des Jardins, le Moulin d’Echoiseau propose une déambulation artistique au cœur de ses espaces extérieurs. L’événement prend la forme d’un parcours libre, invitant les visiteurs à découvrir des œuvres de sculpteurs installées en plein air, au fil du jardin.

Jardin du moulin d’Echoiseau Le Moulin d’Echoiseau, 41100 Mazangé Mazangé 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0674685454 Ancien moulin niché dans un cadre verdoyant, il a su conserver son authenticité tout en évoluant pour devenir aujourd’hui un espace de vie, de partage et de création.

À l’occasion de la Fête des Jardins, le Moulin d’Echoiseau ouvre ses portes pour une rencontre entre art et nature. Nous y présentons une sélection d’œuvres de sculpteurs, installées en dialogue avec le jardin.

Cette manifestation s’inscrit dans la volonté du lieu de proposer des expériences culturelles vivantes, accessibles et ancrées dans leur environnement. Le Moulin d’Echoiseau est accessible en voiture, avec un accès direct depuis les axes locaux. Un pré aménagé à proximité immédiate du site permet le stationnement des visiteurs dans un cadre naturel.

L’accès au jardin se fait à pied depuis le parking. Le terrain étant en partie engazonné et naturel, il est recommandé de prévoir des chaussures adaptées. Le site conserve son caractère authentique, avec des cheminements extérieurs qui peuvent présenter de légères irrégularités.

Nous vous conseillons de suivre la signalétique mise en place à votre arrivée afin de faciliter votre accueil et votre orientation sur le site.

À l’occasion de la Fête des Jardins, le Moulin d’Echoiseau propose une déambulation artistique au cœur de ses espaces extérieurs. L’événement prend la forme d’un parcours libre, invitant les à des de…

©Erik Palumbo