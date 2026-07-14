Informations pratiques

La Bernerie-en-Retz

Fête des jardins naturels

SQUARE THIBAUD La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

L’association Hirondelle vous donne rendez-vous pour la Fête des jardins naturels dans le Square Thibaud à La Bernerie-en-Retz.





Cette année, la Fête des Jardins vous invite à explorer La nuit dans nos jardins .

Curieux, jardiniers amateurs ou confirmés, amoureux de la nature… venez célébrer le jardin sous un nouveau regard.

De nombreux producteurs et artisans seront présents pour cette nouvelle édition.

Infos pratiques:

petite restauration sur place.

stationnement Parking de la Chaussée.

Au programme

vente de plantes par des pépiniéristes

productrices et producteurs de produits locaux (spiruline, sel, herboristerie, laine…)

artisanes et artisans autour du travail du bois, du métal, du textile et de matériaux upcyclés et/ou naturels

bourses aux plantes au stand d’Hirondelle

petite restauration (crêpes et galettes bio) et le bar d’Hirondelle afin de fêter nos retrouvailles pour cette nouvelle édition !

Découvrez ici les événements de La Bernerie-en-Retz .

SQUARE THIBAUD La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 02 62 contact@associationhirondelle.fr

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English :

The Hirondelle association invites you to the Fête des jardins naturels in Square Thibaud, La Bernerie-en-Retz.

L’événement Fête des jardins naturels La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic