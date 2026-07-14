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AGENDA · La Bernerie-en-Retz

Fête des jardins naturels La Bernerie-en-Retz

dimanche 11 octobre 2026 · La Bernerie-en-Retz

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
SQUARE THIBAUD
Ville
44760 La Bernerie-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Bernerie-en-Retz

Fête des jardins naturels

SQUARE THIBAUD La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

L’association Hirondelle vous donne rendez-vous pour la Fête des jardins naturels dans le Square Thibaud à La Bernerie-en-Retz.
 
 
Cette année, la Fête des Jardins vous invite à explorer La nuit dans nos jardins . 
Curieux, jardiniers amateurs ou confirmés, amoureux de la nature… venez célébrer le jardin sous un nouveau regard.
De nombreux producteurs et artisans seront présents pour cette nouvelle édition.

 Infos pratiques:

petite restauration sur place.
stationnement Parking de la Chaussée.

Au programme

vente de plantes par des pépiniéristes 
productrices et producteurs de produits locaux (spiruline, sel, herboristerie, laine…) 
artisanes et artisans autour du travail du bois, du métal, du textile et de matériaux upcyclés et/ou naturels 
bourses aux plantes au stand d’Hirondelle 
petite restauration (crêpes et galettes bio) et le bar d’Hirondelle afin de fêter nos retrouvailles pour cette nouvelle édition !

Découvrez ici les événements de La Bernerie-en-Retz   .

SQUARE THIBAUD La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 02 62  contact@associationhirondelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Hirondelle association invites you to the Fête des jardins naturels in Square Thibaud, La Bernerie-en-Retz.

L’événement Fête des jardins naturels La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic

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