Fête des Lavandières, Lavoir Mariège, Labatut-Rivière

Informations pratiques

Fête des Lavandières Dimanche 20 septembre, 10h30 Lavoir Mariège Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Assistez au lavage et au rinçage du linge au lavoir « Mariège », au centre du village, de 10h30 à 12h. En tenue de lavandière et au son de l’orgue de Barbarie d’Amandine, découvrez les gestes d’autrefois.

Le linge sera ensuite étendu sur la haie du foyer rural, derrière la mairie, comme autrefois. Des chants traditionnels seront proposés par le groupe « MEJAVATH ».

Restauration sur place : charcuterie, pizzas d’Élise et desserts. Un marché gourmand réunira également plusieurs producteurs et artisans : fromage de brebis, ail, savons artisanaux, miel…

De 10h30 à 17h, profitez également d’un circuit des lavoirs en calèche, accessible à tous.

Lavoir Mariège 65700 Labatut-Rivière Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie 0619134634 https://www.coeursudouest-tourisme.com/

Assistez au lavage, rinçage du linge au lavoir « Mariège » au centre du village, en tenue de Lavandière animé par l’orgue de Barbarie d’Amandine de 10h30 à 12 h. Puis étendage du linge au foyer rural :…

©amis du patrimoine Labatut-Rivière