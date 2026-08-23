Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Fête des Livres

2 Route de Senonches La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Depuis 2005, La Ferté-Vidame accueille la Fête des livres, un rendez-vous convivial dédié à la littérature. Rencontres avec des auteurs, dédicaces, café littéraire, ateliers, lectures et animations invitent petits et grands à partager le plaisir de lire dans un cadre exceptionnel.

Depuis 2005, La Ferté-Vidame accueille la Fête des livres, un rendez-vous convivial dédié à la littérature. Rencontres avec des auteurs, dédicaces, café littéraire, ateliers, lectures et animations invitent petits et grands à partager le plaisir de lire dans un cadre exceptionnel.

Remise du Prix littéraire Saint-Simon au lauréat.

Le petit plus de cette édition ? Elle aura lieu au Domaine Vidame. Vous pourrez partir à la découverte de la Ferme de la Richardière avec notre guide. A pied ou en calèche, faites votre choix ! 4 départs sont prévus sur la journée

de 10h30 à 11h -> Visite commentée de la ferme

de 11h30 à 12h30 -> Visite commentée de la ferme et tour en calèche

de 14h30 à 15h -> Visite commentée de la ferme

de 15h30 à 17h -> Visite commentée de la ferme et tour en calèche .

2 Route de Senonches La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 2005, La Ferté-Vidame has hosted the Fête des livres, a friendly event dedicated to literature. Meet-and-greets with authors, book signings, literary cafés, workshops, readings, and activities invite people of all ages to share the joy of reading in an exceptional setting.

L’événement Fête des Livres La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-08-23 par OTs DU PERCHE