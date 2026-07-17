La Fête des Livres, Ferme de la Richardière, La Ferté-Vidame

Informations pratiques

La Fête des Livres Dimanche 20 septembre, 10h00 Ferme de la Richardière Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis 2005, La Ferté-Vidame accueille la Fête des livres, un rendez-vous convivial dédié à la littérature. Rencontres avec des auteurs, dédicaces, café littéraire, ateliers, lectures et animations invitent petits et grands à partager le plaisir de lire dans un cadre exceptionnel.

Remise du Prix littéraire Saint-Simon au lauréat.

Le petit plus de cette édition ? Elle aura lieu au Domaine Vidame. Vous pourrez partir à la découverte de la Ferme de la Richardière avec notre guide. A pied ou en calèche, faites votre choix ! 4 départs sont prévus sur la journée :

de 10h30 à 11h -> Visite commentée de la ferme de la Richardière

de 11h30 à 12h30 -> Visite commentée de la ferme et tour en calèche

de 14h30 à 15h -> Visite commentée de la ferme de la Richardière

de 15h30 à 17h -> Visite commentée de la ferme et tour en calèche

Ferme de la Richardière 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Depuis 2005, La Ferté-Vidame accueille la Fête des livres, un rendez-vous convivial dédié à la littérature.

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