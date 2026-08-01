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AGENDA · La Ferté-Vidame

Concert Les Petites Mains Symphoniques La Ferté-Vidame

jeudi 20 août 2026 · La Ferté-Vidame

Concert Les Petites Mains Symphoniques La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Tarif

La Ferté-Vidame

Concert Les Petites Mains Symphoniques

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Pour sa 12ᵉ édition, le Festival en Normandie réunit plus de 200 jeunes musiciens autour de la musique, des échecs et de la culture. Du 18 au 21 août, concerts, ateliers et rencontres célébreront les 300 ans de Philidor, sous le signe du partage et de l’excellence.
Pour sa 12ᵉ édition, le Festival en Normandie réunit plus de 200 jeunes musiciens autour de la musique, des échecs et de la culture. Du 18 au 21 août, concerts, ateliers et rencontres célébreront les 300 ans de Philidor, sous le signe du partage et de l’excellence.   .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 62 21 78 98  elisedufaypro@gmail.com

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English :

For its 12th edition, the Festival in Normandy brings together more than 200 young musicians to celebrate music, chess, and culture. From August 18 to 21, concerts, workshops, and gatherings will celebrate the 300th anniversary of Philidor, in the spirit of sharing and excellence.

L’événement Concert Les Petites Mains Symphoniques La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE

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