Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Concert Les Petites Mains Symphoniques

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Pour sa 12ᵉ édition, le Festival en Normandie réunit plus de 200 jeunes musiciens autour de la musique, des échecs et de la culture. Du 18 au 21 août, concerts, ateliers et rencontres célébreront les 300 ans de Philidor, sous le signe du partage et de l’excellence.

Pour sa 12ᵉ édition, le Festival en Normandie réunit plus de 200 jeunes musiciens autour de la musique, des échecs et de la culture. Du 18 au 21 août, concerts, ateliers et rencontres célébreront les 300 ans de Philidor, sous le signe du partage et de l’excellence. .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 62 21 78 98 elisedufaypro@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 12th edition, the Festival in Normandy brings together more than 200 young musicians to celebrate music, chess, and culture. From August 18 to 21, concerts, workshops, and gatherings will celebrate the 300th anniversary of Philidor, in the spirit of sharing and excellence.

L’événement Concert Les Petites Mains Symphoniques La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE