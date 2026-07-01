Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Les soirées au domaine

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Une soirée la tête dans les étoiles avec une visite commentée du domaine départemental, un pique-nique tiré du sac, une animation nature et une soirée astronomie. En partenariat avec les Pléïades du Perche.

Une soirée la tête dans les étoiles avec une visite commentée du domaine départemental, un pique-nique tiré du sac, une animation nature et une soirée astronomie. En partenariat avec les Pléïades du Perche. 9 .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

An evening with your head in the stars, featuring a guided tour of the departmental nature reserve, a bring-your-own picnic, nature activities, and an astronomy evening. In partnership with Les Pl%E9%EFades du Perche.

L’événement Les soirées au domaine La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-30 par OTs DU PERCHE