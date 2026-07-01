Les soirées au domaine La Ferté-Vidame
jeudi 16 juillet 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Les soirées au domaine
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Une soirée la tête dans les étoiles avec une visite commentée du domaine départemental, un pique-nique tiré du sac, une animation nature et une soirée astronomie. En partenariat avec les Pléïades du Perche.
Une soirée la tête dans les étoiles avec une visite commentée du domaine départemental, un pique-nique tiré du sac, une animation nature et une soirée astronomie. En partenariat avec les Pléïades du Perche. 9 .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr
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English :
An evening with your head in the stars, featuring a guided tour of the departmental nature reserve, a bring-your-own picnic, nature activities, and an astronomy evening. In partnership with Les Pl%E9%EFades du Perche.
L’événement Les soirées au domaine La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-30 par OTs DU PERCHE
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