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Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé La Ferté-Vidame

vendredi 7 août 2026 · La Ferté-Vidame

Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
5 Rue de Laborde
Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Tarif

La Ferté-Vidame

Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-21

Perfectionnez votre technique de papier découpé en réalisant une création plus élaborée, comme une broche ou un cadre floral. Un atelier destiné aux adultes et aux adolescents à partir de 15 ans. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !
Perfectionnez votre technique de papier découpé en réalisant une création plus élaborée, comme une broche ou un cadre floral. Un atelier destiné aux adultes et aux adolescents à partir de 15 ans. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !   .

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 28 67 53 

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English :

Hone your paper-cutting technique by creating a more elaborate piece, such as a brooch or a floral frame. A workshop for adults and teens ages 15 and up. The bonus? Take home the fruits of your labor!

L’événement Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE

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