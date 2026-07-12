Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-21

Perfectionnez votre technique de papier découpé en réalisant une création plus élaborée, comme une broche ou un cadre floral. Un atelier destiné aux adultes et aux adolescents à partir de 15 ans. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !

Perfectionnez votre technique de papier découpé en réalisant une création plus élaborée, comme une broche ou un cadre floral. Un atelier destiné aux adultes et aux adolescents à partir de 15 ans. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail ! .

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 28 67 53

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English :

Hone your paper-cutting technique by creating a more elaborate piece, such as a brooch or a floral frame. A workshop for adults and teens ages 15 and up. The bonus? Take home the fruits of your labor!

L’événement Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE