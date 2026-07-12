Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé La Ferté-Vidame
vendredi 7 août 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé
5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-21
Perfectionnez votre technique de papier découpé en réalisant une création plus élaborée, comme une broche ou un cadre floral. Un atelier destiné aux adultes et aux adolescents à partir de 15 ans. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !
Perfectionnez votre technique de papier découpé en réalisant une création plus élaborée, comme une broche ou un cadre floral. Un atelier destiné aux adultes et aux adolescents à partir de 15 ans. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail ! .
5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 28 67 53
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English :
Hone your paper-cutting technique by creating a more elaborate piece, such as a brooch or a floral frame. A workshop for adults and teens ages 15 and up. The bonus? Take home the fruits of your labor!
L’événement Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE
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