Concert Dark Revenges La Ferté-Vidame
samedi 8 août 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Concert Dark Revenges
1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Les Abrias du Perche vous convie au concert du groupe Dark Revenges !
Les Abrias du Perche vous convie au concert du groupe Dark Revenges ! .
1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Abrias du Perche invites you to a concert by the band Dark Revenges!
L’événement Concert Dark Revenges La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir)
- K-POP Pwer Queens La Ferté-Vidame 4 août 2026
- Soirée Girly La Ferté-Vidame 6 août 2026
- Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé La Ferté-Vidame 7 août 2026
- Conférence Saint-Simon et le Perche La Ferté-Vidame 7 août 2026
- Les soirées au domaine La Ferté-Vidame 13 août 2026