Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Concert Dark Revenges

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les Abrias du Perche vous convie au concert du groupe Dark Revenges !

Les Abrias du Perche vous convie au concert du groupe Dark Revenges ! .

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00

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English :

Les Abrias du Perche invites you to a concert by the band Dark Revenges!

L’événement Concert Dark Revenges La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE