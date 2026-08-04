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AGENDA · La Ferté-Vidame

Concert Dark Revenges La Ferté-Vidame

samedi 8 août 2026 · La Ferté-Vidame

Concert Dark Revenges La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
1 Route de la Lande
Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Tarif

La Ferté-Vidame

Concert Dark Revenges

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Les Abrias du Perche vous convie au concert du groupe Dark Revenges !
Les Abrias du Perche vous convie au concert du groupe Dark Revenges !   .

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00 

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English :

Les Abrias du Perche invites you to a concert by the band Dark Revenges!

L’événement Concert Dark Revenges La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE

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