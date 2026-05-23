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K-POP Pwer Queens La Ferté-Vidame

K-POP Pwer Queens La Ferté-Vidame

K-POP Pwer Queens La Ferté-Vidame dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 1 Route de la Lande

Ville : 28340 La Ferté-Vidame

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif enfant

La Ferté-Vidame

K-POP Pwer Queens

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:30:00
fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Le camping des Abrias du Perche vous propose une après-midi sous le signe de la danse et de la musique KPOP avec un spectacle, une séance photo et dédicaces avec les HUNTRIX !
Le camping des Abrias du Perche vous propose une après-midi sous le signe de la danse et de la musique KPOP avec un spectacle, une séance photo et dédicaces avec les HUNTRIX ! 15  .

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00 

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English :

The Abrias du Perche campsite invites you to an afternoon of KPOP music and dance, with a show, photo session and autograph session with the HUNTRIX!

L’événement K-POP Pwer Queens La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE

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