Fête du cheval percheron La Ferté-Vidame
samedi 15 août 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Fête du cheval percheron
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le Cheval Percheron est à l’honneur lors d’une journée festive mêlant spectacles équestres, voltiges, attelages et démonstrations de dressage.
Parades, bien-être équin, animations pour les enfants et marché artisanal rythmeront l’événement. Une immersion unique dans l’univers du Percheron !
Le Cheval Percheron est à l’honneur lors d’une journée festive mêlant spectacles équestres, voltiges, attelages et démonstrations de dressage.
Parades, bien-être équin, animations pour les enfants et marché artisanal rythmeront l’événement. Une immersion unique dans l’univers du Percheron ! 5 .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr
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English :
The Percheron horse in the spotlight this year, with the presence of the Republican Guard’s timbaliers. On the program: parades, scenic parades all day long, demonstrations, harnessed rides, local market.
L’événement Fête du cheval percheron La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-02 par OTs DU PERCHE
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