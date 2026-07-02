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AGENDA · La Ferté-Vidame

Fête du cheval percheron La Ferté-Vidame

samedi 15 août 2026 · La Ferté-Vidame

Fête du cheval percheron La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

La Ferté-Vidame

Fête du cheval percheron

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le Cheval Percheron est à l’honneur lors d’une journée festive mêlant spectacles équestres, voltiges, attelages et démonstrations de dressage.
Parades, bien-être équin, animations pour les enfants et marché artisanal rythmeront l’événement. Une immersion unique dans l’univers du Percheron !
Le Cheval Percheron est à l’honneur lors d’une journée festive mêlant spectacles équestres, voltiges, attelages et démonstrations de dressage.
Parades, bien-être équin, animations pour les enfants et marché artisanal rythmeront l’événement. Une immersion unique dans l’univers du Percheron ! 5  .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59  tourisme@foretsduperche.fr

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English :

The Percheron horse in the spotlight this year, with the presence of the Republican Guard’s timbaliers. On the program: parades, scenic parades all day long, demonstrations, harnessed rides, local market.

L’événement Fête du cheval percheron La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-02 par OTs DU PERCHE

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