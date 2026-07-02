Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Fête du cheval percheron

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Cheval Percheron est à l’honneur lors d’une journée festive mêlant spectacles équestres, voltiges, attelages et démonstrations de dressage.

Parades, bien-être équin, animations pour les enfants et marché artisanal rythmeront l’événement. Une immersion unique dans l’univers du Percheron !

Le Cheval Percheron est à l’honneur lors d’une journée festive mêlant spectacles équestres, voltiges, attelages et démonstrations de dressage.

Parades, bien-être équin, animations pour les enfants et marché artisanal rythmeront l’événement. Une immersion unique dans l’univers du Percheron ! 5 .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

The Percheron horse in the spotlight this year, with the presence of the Republican Guard’s timbaliers. On the program: parades, scenic parades all day long, demonstrations, harnessed rides, local market.

L’événement Fête du cheval percheron La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-02 par OTs DU PERCHE