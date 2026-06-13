Conférence De l’épineux métier d’écrire quand on a la bonne idée de naître femme La Ferté-Vidame vendredi 3 juillet 2026.

La Ferté-Vidame

Conférence De l’épineux métier d’écrire quand on a la bonne idée de naître femme

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 20:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Emmanuelle Favier, écrivaine en résidence dans le Perche, propose une conférence sensible et pleine d’humour autour de son parcours d’autrice. Accompagnée au violoncelle par Maëva Le Berre, elle interroge la place des figures féminines dans son œuvre et l’influence de son genre sur son écriture.

Emmanuelle Favier, écrivaine en résidence dans le Perche, propose une conférence sensible et pleine d’humour autour de son parcours d’autrice. Accompagnée au violoncelle par Maëva Le Berre, elle interroge la place des figures féminines dans son œuvre et l’influence de son genre sur son écriture. .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Emmanuelle Favier, a writer-in-residence in the Perche region, presents a thoughtful and humorous talk about her career as an author. Accompanied on the cello by Maéva Le Berre, she explores the role of female characters in her work and the influence of her gender on her writing.

L’événement Conférence De l’épineux métier d’écrire quand on a la bonne idée de naître femme La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE