Journées Créatives La Ferté-Vidame
samedi 25 juillet 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Journées Créatives
5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 15:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-22
Une journée placée sous le signe de la création ça vous dit ? Entre couture, papier et peinture vous trouverez votre bonheur et réveillerez votre imagination ! Tout le matériel est fourni et compris dans l’atelier. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !
Une journée placée sous le signe de la création ça vous dit ? Entre couture, papier et peinture vous trouverez votre bonheur et réveillerez votre imagination ! Tout le matériel est fourni et compris dans l’atelier. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail ! .
5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 94 41 75 createliers.w@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How about a day dedicated to creativity? With sewing, paper crafts, and painting, you’re sure to find something you love and spark your imagination! All materials are provided and included in the workshop. The best part? You get to take home the results of your hard work!
L’événement Journées Créatives La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir)
- Les soirées au domaine La Ferté-Vidame 16 juillet 2026
- Courses au trot La Ferté-Vidame 19 juillet 2026
- Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé La Ferté-Vidame 25 juillet 2026
- Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé La Ferté-Vidame 7 août 2026
- Fête du cheval percheron La Ferté-Vidame 15 août 2026