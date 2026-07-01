Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Journées Créatives

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25 15:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-22

Une journée placée sous le signe de la création ça vous dit ? Entre couture, papier et peinture vous trouverez votre bonheur et réveillerez votre imagination ! Tout le matériel est fourni et compris dans l’atelier. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !

Une journée placée sous le signe de la création ça vous dit ? Entre couture, papier et peinture vous trouverez votre bonheur et réveillerez votre imagination ! Tout le matériel est fourni et compris dans l’atelier. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail ! .

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 94 41 75 createliers.w@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about a day dedicated to creativity? With sewing, paper crafts, and painting, you’re sure to find something you love and spark your imagination! All materials are provided and included in the workshop. The best part? You get to take home the results of your hard work!

L’événement Journées Créatives La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE