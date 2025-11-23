Fête des mamies et des papis Repas dansant Vianne
Fête des mamies et des papis Repas dansant Vianne jeudi 5 mars 2026.
Espace Jourdain de l’Isle Vianne Lot-et-Garonne
Tarif : 41 – 41 – 41 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-06
2026-03-05 2026-03-06
La fermer de Lafitte célèbre les mamies et papis avec une journée festive.
Au programme
10h Accueil façon casse-croûte à la Ferme de Lafitte
11h Visite chez un producteur
12h30 Repas spectacle et dansant à la salle des fêtes de Vianne.
Au menu Apéritif et saucisson
Velouté de potimarron au foie gras
Salade du terroir
Magret de canard Légumes
Salade et Fromage du Pays
Croustade aux pommes
Café, vin rouge et rosé en carafe
Après-midi dansant animé par Jacques et Maryse à l’accordéon et Claude Aréna qui interprète les plus beaux succès de Mike Brant.
Un cadeau sera remis à chaque participant. Un pot de bulbes de jonquilles fleuris offert à chaque dame et une bouteille de vin à chaque monsieur.
Sur réservation .
Espace Jourdain de l’Isle Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 20 04 emilie@fermedelafitte.com
