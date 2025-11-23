Fête des mamies et des papis Repas dansant Vianne

Fête des mamies et des papis Repas dansant

La fermer de Lafitte célèbre les mamies et papis avec une journée festive.

Au programme

10h Accueil façon casse-croûte à la Ferme de Lafitte

11h Visite chez un producteur

12h30 Repas spectacle et dansant à la salle des fêtes de Vianne.

Au menu Apéritif et saucisson

Velouté de potimarron au foie gras

Salade du terroir

Magret de canard Légumes

Salade et Fromage du Pays

Croustade aux pommes

Café, vin rouge et rosé en carafe

Après-midi dansant animé par Jacques et Maryse à l’accordéon et Claude Aréna qui interprète les plus beaux succès de Mike Brant.

Un cadeau sera remis à chaque participant. Un pot de bulbes de jonquilles fleuris offert à chaque dame et une bouteille de vin à chaque monsieur.

Sur réservation .

Espace Jourdain de l’Isle Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 20 04 emilie@fermedelafitte.com

