Fête des marais de la Biette ! Gauchy samedi 4 juillet 2026.

Gauchy

Fête des marais de la Biette !

Suivre le chemin noir Gauchy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Et si on prenait le temps de redécouvrir ce trésor naturel qui sommeille au cœur de notre commune ?

Une journée née d’une belle idée celle de rassembler les habitants autour de ce site naturel exceptionnel, véritable poumon vert de Gauchy, riche d’une biodiversité rare et précieuse.

Une journée pour se retrouver, explorer, partager et s’émerveiller… en famille, entre voisins, entre amis.

Au programme, il y en a pour tout le monde

– Brocante des jardiniers plants, légumes, fruits et matériel de jardinage à dénicher

– Balades en calèche entre l’entrée des Marais et le stade de la Biette, de 10h à 16h

– Barbecue & structures gonflables au stade de la Biette pour les petits et les grands

– Atelier fabrication d’hôtels à insectes animé par les services techniques

Et tout ça… gratuitement !

Et si on prenait le temps de redécouvrir ce trésor naturel qui sommeille au cœur de notre commune ?

Une journée née d’une belle idée celle de rassembler les habitants autour de ce site naturel exceptionnel, véritable poumon vert de Gauchy, riche d’une biodiversité rare et précieuse.

Une journée pour se retrouver, explorer, partager et s’émerveiller… en famille, entre voisins, entre amis.

Au programme, il y en a pour tout le monde

– Brocante des jardiniers plants, légumes, fruits et matériel de jardinage à dénicher

– Balades en calèche entre l’entrée des Marais et le stade de la Biette, de 10h à 16h

– Barbecue & structures gonflables au stade de la Biette pour les petits et les grands

– Atelier fabrication d’hôtels à insectes animé par les services techniques

Et tout ça… gratuitement ! .

Suivre le chemin noir Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France com@ville-gauchy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if we took the time to rediscover this natural treasure that lies dormant in the heart of our town?

A day born of a wonderful idea: to bring residents together around this exceptional natural site, Gauchy’s true “green lung,” rich in rare and precious biodiversity.

A day to come together, explore, share, and marvel—with family, neighbors, and friends.

The program has something for everyone:

– Gardeners’ flea market: plants, vegetables, fruits, and gardening supplies to discover

– Horse-drawn carriage rides between the Marais entrance and the Biette Stadium, from 10 a.m. to 4 p.m.

– Barbecue & inflatable attractions at the Stade de la Biette for kids and adults alike

– Insect hotel-building workshop led by the technical services department

And all of this? It’s free!

L’événement Fête des marais de la Biette ! Gauchy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Saint-Quentinois