Gauchy

KARAOKAY LIVE

Rue Gabriel Péri Gauchy Aisne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:00:00

fin : 2027-05-21 22:00:00

Date(s) :

2027-05-21

Un karaoké, okay, mais accompagné par des musiciens en live?!

Le KaraOkay Live est composé du groupe Okay Monday (guitare, basse, batteries, chœurs) et présenté par Paprika Kinski qui s’occupe également de prendre les inscriptions et de rassurer les participant(e)s !

Pour toutes les personnes habitées par le démon du Karaoké, celles qui aiment se la jouer cool sur scène avec des morceaux chics… ou simplement hurler des plaisirs coupables à la face du monde comme si c’était la dernière fois !

Un karaoké, okay, mais accompagné par des musiciens en live?!

Le KaraOkay Live est composé du groupe Okay Monday (guitare, basse, batteries, chœurs) et présenté par Paprika Kinski qui s’occupe également de prendre les inscriptions et de rassurer les participant(e)s !

Pour toutes les personnes habitées par le démon du Karaoké, celles qui aiment se la jouer cool sur scène avec des morceaux chics… ou simplement hurler des plaisirs coupables à la face du monde comme si c’était la dernière fois ! .

Rue Gabriel Péri Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 20 00 reservation.mcl@ville-gauchy.fr

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English :

Karaoke, sure, but with a live band?!

KaraOkay Live features the band Okay Monday (guitar, bass, drums, backing vocals) and is hosted by Paprika Kinski, who also handles sign-ups and puts participants at ease!

For everyone possessed by the karaoke bug, those who love to act cool on stage with chic songs… or simply want to scream out your guilty pleasures to the world as if it were your last chance!

L’événement KARAOKAY LIVE Gauchy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Saint-Quentinois