Chemin de Fer Touristique du Vermandois – à la découverte du patrimoine ferroviaire, Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare, Gauchy
samedi 19 septembre 2026 · Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare · Gauchy
Informations pratiques
Chemin de Fer Touristique du Vermandois – à la découverte du patrimoine ferroviaire Samedi 19 septembre, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00 Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Découverte de la rame historique au quai Saint-Lazare. L’accès se fait par le boulevard Camille Guérin
Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare ZI Saint-Lazare, 02430, Gauchy Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]
Découverte de la rame historique au quai Saint-Lazare. L’accès se fait par le boulevard Camille Guérin
©Ville de Saint-Quentin
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