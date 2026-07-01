Chemin de Fer Touristique du Vermandois – à la découverte du patrimoine ferroviaire, Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare, Gauchy

Informations pratiques

Chemin de Fer Touristique du Vermandois – à la découverte du patrimoine ferroviaire Samedi 19 septembre, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00 Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Découverte de la rame historique au quai Saint-Lazare. L’accès se fait par le boulevard Camille Guérin

Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare ZI Saint-Lazare, 02430, Gauchy Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Découverte de la rame historique au quai Saint-Lazare. L’accès se fait par le boulevard Camille Guérin

©Ville de Saint-Quentin