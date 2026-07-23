Spectacle à la MCL de Gauchy Les dépisteuses Gauchy

Informations pratiques

Gauchy

Spectacle à la MCL de Gauchy Les dépisteuses

Rue Gabriel Péri Gauchy Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10 20:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Avec Octobre Rose qui approche à grands pas, c’est le moment idéal pour programmer une action de sensibilisation qui marque les esprits.

Les Dépisteuses de la Compagnie La Belle Histoire, c’est une pièce portée par des comédiens de la compagnie La Belle Histoire, mettant en scène deux personnages hauts en couleur Solange et Delphine.

Sympathiques, dynamiques et attachantes, elles viennent à la rencontre du public pour parler, chanter et dédramatiser le dépistage du cancer du sein. Avec simplicité relationnelle, élan de générosité et légèreté optimiste, elles relèvent le défi de faire parler de cancer avec douceur et bonne humeur. Elles abordent les freins avec justesse, humour et bienveillance.

Avec Octobre Rose qui approche à grands pas, c’est le moment idéal pour programmer une action de sensibilisation qui marque les esprits.

Les Dépisteuses de la Compagnie La Belle Histoire, c’est une pièce portée par des comédiens de la compagnie La Belle Histoire, mettant en scène deux personnages hauts en couleur Solange et Delphine.

Sympathiques, dynamiques et attachantes, elles viennent à la rencontre du public pour parler, chanter et dédramatiser le dépistage du cancer du sein. Avec simplicité relationnelle, élan de générosité et légèreté optimiste, elles relèvent le défi de faire parler de cancer avec douceur et bonne humeur. Elles abordent les freins avec justesse, humour et bienveillance. .

Rue Gabriel Péri Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 20 00 reservation.mcl@ville-gauchy.fr

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English :

With Pink October fast approaching, now is the perfect time to plan an awareness-raising event that will leave a lasting impression.

Les Dépisteuses by La Belle Histoire Theater Company is a play performed by actors from the company, featuring two colorful characters: Solange and Delphine.

Friendly, energetic, and endearing, they engage with the audience to talk, sing, and demystify breast cancer screening. With a down-to-earth approach, a spirit of generosity, and an optimistic lightheartedness, they rise to the challenge of discussing cancer with gentleness and good humor. They address barriers with accuracy, humor, and kindness.

L’événement Spectacle à la MCL de Gauchy Les dépisteuses Gauchy a été mis à jour le 2026-07-23 par OT du Saint-Quentinois