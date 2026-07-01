Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de Gauchy, Station de Traitement des Eaux Usées de Gauchy, Gauchy

Informations pratiques

Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de Gauchy Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Station de Traitement des Eaux Usées de Gauchy Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Lors de cette visite, vous découvrirez le rôle essentiel de la DCE (Direction du Cycle de l’Eau) dans la gestion de l’eau et de l’assainissement, ainsi que le fonctionnement de la Station d’Épuration des Eaux Usées (STEU).

L’animation, menée par Lilaea, débutera par une session interactive lors de laquelle vous échangerez sur la protection de la ressource en eau, avec notamment un jeu ludique pour mieux comprendre les enjeux. Ensuite, vous participerez à une visite guidée d’une heure de l’usine, après une courte présentation de sécurité de 5 minutes pour assurer votre confort et votre sécurité. La visite sera suivie de quelques échanges pour répondre à toutes vos questions et approfondir votre compréhension du processus d’épuration.

Une occasion unique d’en apprendre davantage sur la gestion durable de l’eau et de voir concrètement comment fonctionne une station d’épuration moderne.

Station de Traitement des Eaux Usées de Gauchy 1 Chemin de la Biette, 02430, Gauchy Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Lors de cette visite, vous découvrirez le rôle essentiel de la DCE (Direction du Cycle de l’Eau) dans la gestion de l’eau et de l’assainissement, ainsi que le fonctionnement de la Station d’Épuration…

©Ville de Saint-Quentin