Chemin de Fer Touristique du Vermandois – à la découverte du patrimoine ferroviaire, Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare, Gauchy

Informations pratiques

Chemin de Fer Touristique du Vermandois – à la découverte du patrimoine ferroviaire Samedi 19 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découverte au dépôt-atelier du CFTV des locomotives préservées. L’accès se fait par le boulevard Camille Guérin.

Dépôt-atelier, ZI Saint-Lazare ZI Saint-Lazare, 02430, Gauchy Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Découverte au dépôt-atelier du CFTV des locomotives préservées. L’accès se fait par le boulevard Camille Guérin.

©Ville de Saint-Quentin