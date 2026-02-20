Épothémont

Fête des mares

9 rue de la Fontaine Épothémont Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 09:00:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10

C’est la fête des mares ! Venez célébrez ces écosystèmes uniques en compagnie du CPIE Sud Champagne. Au programme profitez de diverses activités pédagogiques pour découvrir la richesse des mares et leur biodivertsité, le tout encadré par un animateur du CPIE. Les petits comme les plus grands en apprendront davantage sur cet espace plein de vie !

Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. .

9 rue de la Fontaine Épothémont 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampgne.fr

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English :

L’événement Fête des mares Épothémont a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne