Saint-Pierre-le-Chastel

Fête des Mares

Espace Naturel Sensible Butte et marais Saint-Pierre-le-Chastel Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Quand y en a marre, ben y’a la mare ! Des animations pour petits et grands pour apprendre et s’émerveiller animations ludiques pour enfants, dont un rallye nature et des ateliers thématiques. Venez en famille, entre amis, ou simplement par curiosité !

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Espace Naturel Sensible Butte et marais Saint-Pierre-le-Chastel 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 80 16 20 saintpierrelechastelpatrimoine@gmail.com

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English :

When you’re fed up, well, there’s the pond! Activities for young and old to learn and marvel at: fun activities for children, including a nature rally and themed workshops. Come along as a family, with friends, or simply out of curiosity!

L’événement Fête des Mares Saint-Pierre-le-Chastel a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Combrailles