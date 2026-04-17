Fête des Marmottes aux couleurs de l’été PIAU ENGALY Aragnouet

Aragnouet

Fête des Marmottes aux couleurs de l’été

PIAU ENGALY Fabian Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Date à noter sur vos agendas C’est la Fête des Marmottes ou La Fiesta de las Marmotas comme disent nos amis et voisins Espagnols!! Eh oui, la Compagnie des Marmottes s’est entretenue avec notre équipe d’animations et partenaires d’activités Piau Aventure pour vous préparer une après-midi des plus sympas!!!

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE TRÈS SPÉCIALE

– Marché des producteurs locaux Retrouvez la formidable équipe de Piau Aventure sur son Esplanade.

Animation maintenue sous réserve de conditions météo.

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PIAU ENGALY Fabian Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

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English :

Mark your calendars: It’s the Marmot Festival or La Fiesta de las Marmotas as our Spanish friends and neighbors say! That’s right, Compagnie des Marmottes has teamed up with our entertainment team and activity partners Piau Aventure to prepare a fun-filled afternoon for you!

ON THE PROGRAM FOR THIS VERY SPECIAL DAY

– Local producers’ market Meet the Piau Aventure team on the Esplanade.

Activities subject to weather conditions.

L’événement Fête des Marmottes aux couleurs de l’été Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de Piau-Engaly|CDT65