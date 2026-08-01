Informations pratiques

Launstroff

Fête des Menhirs Course nature et Marche nordique

Launstroff Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Week-end des Menhirs de l’Europe à Launstroff est un événement convivial mêlant sport, nature et traditions. Le 14 août, venez relever le défi au cœur du magnifique site transfrontalier des Menhirs de l’Europe à Launstroff en prenant part aux courses nature et à la marche nordique chronométrée avant de profiter d’une soirée animée!

Entre chemins forestiers, sentiers vallonnés, paysages du plateau lorrain et sculptures monumentales uniques en Europe, venez découvrir un patrimoine exceptionnel dans une ambiance conviviale et festive. Les différents parcours empruntent les sentiers qui serpentent au cœur du site des Menhirs de l’Europe: ces célèbres menhirs contemporains, véritables symboles de paix, d’amitié et de fraternité entre les peuples, constituent un décor remarquable tout au long du parcours.

Deux parcours seront proposés, pouvant être parcourus par course ou par marche, seront proposés: 12 km (à partir de 16 ans, 240 m de dénivelé) et 6 km (à partir de 12 ans, 140 m de dénivelé).

Inscriptions (payantes) en ligne; départ à 19H.Tout public

11 .

Launstroff 57480 Moselle Grand Est +33 6 71 58 58 12 menhirsdeleurope@gmail.com.

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English :

The Menhirs of Europe %E0 Launstroff Weekend is a friendly event that combines sports, nature, and traditions. On August 14, come take on the challenge in the heart of the magnificent cross-border site of the Menhirs of Europe in Launstroff by participating in nature runs and a timed Nordic walking event before enjoying a lively evening!

From forest trails to rolling paths, the landscapes of the Lorraine plateau, and monumental sculptures unique in Europe, come discover an exceptional heritage in a friendly and festive atmosphere. The various routes follow the trails that wind through the heart of the Menhirs of Europe site: these famous contemporary menhirs, true symbols of peace, friendship, and brotherhood among peoples, provide a remarkable backdrop throughout the route.

Two routes will be offered, suitable for both running and walking: 12 km (ages 16 and up, 240 m elevation gain) and 6 km (ages 12 and up, 140 m elevation gain).

Online registration (fee required); start at 7:00 p.m.

L’événement Fête des Menhirs Course nature et Marche nordique Launstroff a été mis à jour le 2026-07-28 par TROIS FRONTIERES TOURISME