Fête des mères au Parc du Bournat Le Parc du Bournat Le Bugue
Fête des mères au Parc du Bournat Le Parc du Bournat Le Bugue dimanche 31 mai 2026.
Le Bugue
Fête des mères au Parc du Bournat
Le Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 11.1 – 11.1 – 11.1 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
10h-18h. l’entrée du Parc du Bournat est offerte à toutes les maman. 11h et 14h30 atelier écriture (un poème pour maman). 12h dimanche en chanson. 11,10€ à 20,40€ (mamans et de 3 ans gratuit)
Ce dimanche, l’entrée du Parc du Bournat est offerte à toutes les mamans. Une journée en 1900 à vivre en famille, au cœur du Périgord noir.
Les temps forts
11h Atelier écriture un poème pour maman (À l’école · Places limitées · Réservation sur place)
12h dimanche en Chanson — Chez Paul (duo accordéon et chant, chansons françaises en live. Ambiance guinguette 1900, sous les arbres. Déjeuner à la carte, avec ou sans réservation
14h30 Atelier écriture un poème pour maman (à l’école · Places limitées · Réservation sur place)
Toute la journée — de 10h à 18h
Les manèges centenaires
Les artisans au travail
La ferme du village .
Le Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@parclebournat.fr
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English : Fête des mères au Parc du Bournat
10 a.m.-6 p.m. Admission to Parc du Bournat is free for all mothers. 11 a.m. and 2:30 p.m.: writing workshop (a poem for mom). 12pm: Sunday in song. 11.10? to 20.40? (moms and under-3s free)
L’événement Fête des mères au Parc du Bournat Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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