Fête des mères au Parc du Bournat Le Parc du Bournat Le Bugue

Le Bugue

Fête des mères au Parc du Bournat

Le Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 11.1 – 11.1 – 11.1 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

10h-18h. l’entrée du Parc du Bournat est offerte à toutes les maman. 11h et 14h30 atelier écriture (un poème pour maman). 12h dimanche en chanson. 11,10€ à 20,40€ (mamans et de 3 ans gratuit)

Ce dimanche, l’entrée du Parc du Bournat est offerte à toutes les mamans. Une journée en 1900 à vivre en famille, au cœur du Périgord noir.

Les temps forts

11h Atelier écriture un poème pour maman (À l’école · Places limitées · Réservation sur place)

12h dimanche en Chanson — Chez Paul (duo accordéon et chant, chansons françaises en live. Ambiance guinguette 1900, sous les arbres. Déjeuner à la carte, avec ou sans réservation

14h30 Atelier écriture un poème pour maman (à l’école · Places limitées · Réservation sur place)

Toute la journée — de 10h à 18h

Les manèges centenaires

Les artisans au travail

La ferme du village .

Le Parc du Bournat 191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@parclebournat.fr

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English : Fête des mères au Parc du Bournat

10 a.m.-6 p.m. Admission to Parc du Bournat is free for all mothers. 11 a.m. and 2:30 p.m.: writing workshop (a poem for mom). 12pm: Sunday in song. 11.10? to 20.40? (moms and under-3s free)

L’événement Fête des mères au Parc du Bournat Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère