Le Nouvion-en-Thiérache

Fête des mères au restaurant La Paix

36 rue Jean Vimont Vicary Le Nouvion-en-Thiérache Aisne

Tarif : 64 – 64 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 19:00:00

fin : 2026-05-31 22:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le restaurant La Paix vous accueille pour la Fête des mères.

Mise en bouche

Entrée Croustillant de homard, printanière de légumes, jus de presse ou foie gras poêlé, rhubarbe confite, réduction de porto.

Plat Filet mignon de veau au foin, cuisson basse température ou Dos de bar rôti, crème de piquillos, garniture printanière

Assiette de fromages, mesclun

Dessert Gros macaron aux fraises, crème légère et son sorbet

Le restaurant La Paix vous accueille pour la Fête des mères.

Mise en bouche

Entrée Croustillant de homard, printanière de légumes, jus de presse ou foie gras poêlé, rhubarbe confite, réduction de porto.

Plat Filet mignon de veau au foin, cuisson basse température ou Dos de bar rôti, crème de piquillos, garniture printanière

Assiette de fromages, mesclun

Dessert Gros macaron aux fraises, crème légère et son sorbet .

36 rue Jean Vimont Vicary Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 04 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Restaurant La Paix welcomes you for Mother’s Day.

Appetizer

Starter: Crispy lobster, spring vegetables, jus de presse or pan-seared foie gras, rhubarb confit, port reduction.

Main course: Veal filet mignon au foin, cooked at low temperature or Roasted sea bass, piquillo cream, spring garnish

Cheese platter, mesclun

Dessert: Large strawberry macaroon, light cream and sorbet

L’événement Fête des mères au restaurant La Paix Le Nouvion-en-Thiérache a été mis à jour le 2026-05-24 par OT du Pays de Thiérache