Fête des mères au restaurant La Paix Le Nouvion-en-Thiérache
Fête des mères au restaurant La Paix Le Nouvion-en-Thiérache dimanche 31 mai 2026.
Le Nouvion-en-Thiérache
Fête des mères au restaurant La Paix
36 rue Jean Vimont Vicary Le Nouvion-en-Thiérache Aisne
Tarif : 64 – 64 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 19:00:00
fin : 2026-05-31 22:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le restaurant La Paix vous accueille pour la Fête des mères.
Mise en bouche
Entrée Croustillant de homard, printanière de légumes, jus de presse ou foie gras poêlé, rhubarbe confite, réduction de porto.
Plat Filet mignon de veau au foin, cuisson basse température ou Dos de bar rôti, crème de piquillos, garniture printanière
Assiette de fromages, mesclun
Dessert Gros macaron aux fraises, crème légère et son sorbet
Le restaurant La Paix vous accueille pour la Fête des mères.
Mise en bouche
Entrée Croustillant de homard, printanière de légumes, jus de presse ou foie gras poêlé, rhubarbe confite, réduction de porto.
Plat Filet mignon de veau au foin, cuisson basse température ou Dos de bar rôti, crème de piquillos, garniture printanière
Assiette de fromages, mesclun
Dessert Gros macaron aux fraises, crème légère et son sorbet .
36 rue Jean Vimont Vicary Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 04 55
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English :
Restaurant La Paix welcomes you for Mother’s Day.
Appetizer
Starter: Crispy lobster, spring vegetables, jus de presse or pan-seared foie gras, rhubarb confit, port reduction.
Main course: Veal filet mignon au foin, cooked at low temperature or Roasted sea bass, piquillo cream, spring garnish
Cheese platter, mesclun
Dessert: Large strawberry macaroon, light cream and sorbet
L’événement Fête des mères au restaurant La Paix Le Nouvion-en-Thiérache a été mis à jour le 2026-05-24 par OT du Pays de Thiérache
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