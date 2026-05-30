Fête des moissons et des labours à l’ancienne Saint-Maurice-sur-Aveyron samedi 1 août 2026.

Saint-Maurice-sur-Aveyron

Fête des moissons et des labours à l’ancienne

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Fête des moissons et des labours à l’ancienne

Fête des moissons et labour de 9h à 18h. Entrée 5€ valable pour les 2 jours, gratuit pour les moins de 12 ans. Restauration, exposition, animation, jeux, moisson, battage, travail du sol, produits du terroir… Samedi 9h concours de labour. Dimanche 10h labour en ligne. Renseignements Alain MOUTURAT, tel.06 80 37 29 45 5 .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 37 29 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Harvest Festival

L’événement Fête des moissons et des labours à l’ancienne Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD