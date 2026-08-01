Fête des moissons Levoncourt
samedi 29 août 2026 · Levoncourt
Informations pratiques
Levoncourt
Fête des moissons
Place du Village Levoncourt Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-30 23:55:00
Date(s) :
2026-08-29
Pour sa 4ème édition, la commune de Levoncourt, en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs de la Meuse du Secteur de Vavincourt, vous donne rendez-vous
Samedi 29 août 2026 à partir de 18 h
Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de la fête vous attend !
– Restauration variée
– Buvette
– Animations pour petits et grands
– Duo Nostalgie et DJ-STEFF pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit
– Grand feu d’artifice à 22 h 30
Que vous soyez de Levoncourt, des villages voisins ou simplement à la recherche d’une belle soirée estivale, venez partager ce moment avec nous !Tout public
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Place du Village Levoncourt 55260 Meuse Grand Est +33 6 03 84 27 79
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English :
For its 4th edition, the town of Levoncourt, in partnership with the Young Farmers of the Meuse in the Vavincourt Sector, invites you to join us:
Saturday, August 29, 2026, starting at 6 p.m.
An evening filled with camaraderie, good cheer, and celebration awaits you!
– A variety of food options
– Refreshment stand
– Entertainment for all ages
– Duo Nostalgie and DJ-STEFF to keep you dancing until the end of the night
– Grand fireworks display at 10:30 p.m.
Whether you’re from Levoncourt, the neighboring villages, or simply looking for a wonderful summer evening, come share this moment with us!
L’événement Fête des moissons Levoncourt a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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