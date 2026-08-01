Informations pratiques

Levoncourt

Fête des moissons

Place du Village Levoncourt Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-30 23:55:00

Date(s) :

2026-08-29

Pour sa 4ème édition, la commune de Levoncourt, en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs de la Meuse du Secteur de Vavincourt, vous donne rendez-vous

Samedi 29 août 2026 à partir de 18 h

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de la fête vous attend !

– Restauration variée

– Buvette

– Animations pour petits et grands

– Duo Nostalgie et DJ-STEFF pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit

– Grand feu d’artifice à 22 h 30

Que vous soyez de Levoncourt, des villages voisins ou simplement à la recherche d’une belle soirée estivale, venez partager ce moment avec nous !Tout public

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Place du Village Levoncourt 55260 Meuse Grand Est +33 6 03 84 27 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 4th edition, the town of Levoncourt, in partnership with the Young Farmers of the Meuse in the Vavincourt Sector, invites you to join us:

Saturday, August 29, 2026, starting at 6 p.m.

An evening filled with camaraderie, good cheer, and celebration awaits you!

– A variety of food options

– Refreshment stand

– Entertainment for all ages

– Duo Nostalgie and DJ-STEFF to keep you dancing until the end of the night

– Grand fireworks display at 10:30 p.m.

Whether you’re from Levoncourt, the neighboring villages, or simply looking for a wonderful summer evening, come share this moment with us!

L’événement Fête des moissons Levoncourt a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE