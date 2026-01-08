Fête des Moissons RD3 Somme-Vesle

Fête des Moissons

Musée Rural La Bertauge Somme-Vesle Marne

Fête des Moissons au Musée Rural La Bertauge.

Nombreuses animations

– Battage blé

– Exposition de tracteurs et matériels anciens

– Exposition de batteuses anciennes

– Ferme avec animaux

– Fabrication farine et pain

– Artisans et producteurs locaux

– Buvette et restauration

Parking gratuit. .

RD3 Musée Rural La Bertauge Somme-Vesle 51460 Marne Grand Est musee.labertauge@gmail.com

