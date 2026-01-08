Fête des Moissons RD3 Somme-Vesle
Fête des Moissons RD3 Somme-Vesle samedi 8 août 2026.
Fête des Moissons
RD3 Musée Rural La Bertauge Somme-Vesle Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Tout public
Fête des Moissons au Musée Rural La Bertauge.
Nombreuses animations
– Battage blé
– Exposition de tracteurs et matériels anciens
– Exposition de batteuses anciennes
– Ferme avec animaux
– Fabrication farine et pain
– Artisans et producteurs locaux
– Buvette et restauration
Parking gratuit. .
RD3 Musée Rural La Bertauge Somme-Vesle 51460 Marne Grand Est musee.labertauge@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des Moissons
L’événement Fête des Moissons Somme-Vesle a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne