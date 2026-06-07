Dommartin-le-Saint-Père

Fête des moissons Thème le labour

Dans le village Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Tout public

L’association Echo Village de la Blaise EVB de Dommartin-le-Saint-Père, organise sa 33ème fête des moissons avec pour thème cette année Le labour le dimanche 9 août 2026 à partir de 10h.

Notre association a pour objectifs la sauvegarde du patrimoine agricole, rural et artisanal mais également l’animation du territoire à travers ses manifestations liées à la ruralité et devenues des rendez-vous incontournables du secteur.

Une exposition de tracteurs anciens Mc Cormick 1950 1960 aura également lieu ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands.

N’hésitez pas à venir rencontrer nos bénévoles qui œuvrent tous les mardis à remettre en état le matériel ancien.

Restauration et buvette sur place. .

Dans le village Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est +33 7 86 70 11 18

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English :

L’événement Fête des moissons Thème le labour Dommartin-le-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne de Joinville