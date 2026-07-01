Grand feu d’artifice musical Dommartin-le-Saint-Père
lundi 13 juillet 2026 · Dommartin-le-Saint-Père
Informations pratiques
Dommartin-le-Saint-Père
Grand feu d’artifice musical
La Scierie Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Tout public
Le 13 juillet, préparez-vous à vivre une soirée inoubliable !
Ambiance conviviale, repas gourmand (coleslow, rougail saucisse, fromage, dessert), musique (DJ Dievents), piste de danse et surtout… un spectaculaire feu d’artifice musical qui illuminera le ciel à 23h.
Que vous veniez en famille, entre amis ou entre voisins, tout est réuni pour partager un moment festif dans une ambiance chaleureuse. Profitez de la restauration sur place, laissez-vous entraîner par la musique et prolongez la soirée jusqu’au bout de la nuit.
Rendez-vous à la Scierie de Dommartin-le-Saint-Père pour célébrer ensemble la Fête Nationale comme il se doit. Venez nombreux partager cette belle soirée d’été ! .
La Scierie Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 11 48 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Grand feu d’artifice musical Dommartin-le-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-28 par Antenne de Joinville