Informations pratiques

Dommartin-le-Saint-Père

Grand feu d’artifice musical

La Scierie Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Tout public

Le 13 juillet, préparez-vous à vivre une soirée inoubliable !

Ambiance conviviale, repas gourmand (coleslow, rougail saucisse, fromage, dessert), musique (DJ Dievents), piste de danse et surtout… un spectaculaire feu d’artifice musical qui illuminera le ciel à 23h.

Que vous veniez en famille, entre amis ou entre voisins, tout est réuni pour partager un moment festif dans une ambiance chaleureuse. Profitez de la restauration sur place, laissez-vous entraîner par la musique et prolongez la soirée jusqu’au bout de la nuit.

Rendez-vous à la Scierie de Dommartin-le-Saint-Père pour célébrer ensemble la Fête Nationale comme il se doit. Venez nombreux partager cette belle soirée d’été ! .

La Scierie Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 11 48 98

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English :

L’événement Grand feu d’artifice musical Dommartin-le-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-28 par Antenne de Joinville