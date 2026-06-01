Fête des musiciens et chanteurs Salle des fêtes Laméac

Laméac

Fête des musiciens et chanteurs

Salle des fêtes LAMEAC Laméac Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’École de Musique Marguerite Lacoste organise la Fête des Musiciens et Chanteurs.

Cet événement mettra à l’honneur les talents des élèves et des artistes qui partageront leur passion pour la musique et le chant dans une ambiance festive et conviviale.

Ouvert à tous, ce rendez-vous musical promet une soirée riche en émotions, avec des prestations variées et un répertoire pour tous les goûts. Une buvette et des tapas seront proposées à partir de 19h afin de permettre au public de profiter pleinement de la soirée.

Venez nombreux soutenir les musiciens et chanteurs et partager un agréable moment de musique et de convivialité !

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Salle des fêtes LAMEAC Laméac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 09 26 60 ecolemusique@orange.fr

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English :

École de Musique Marguerite Lacoste organizes the Fête des Musiciens et Chanteurs.

This event will showcase the talents of students and artists who will share their passion for music and singing in a festive and convivial atmosphere.

Open to all, this musical rendezvous promises an evening rich in emotion, with varied performances and a repertoire to suit all tastes. A refreshment bar and tapas will be available from 7pm, so that the public can enjoy the evening to the full.

Come one, come all, and support our musicians and singers as they share an enjoyable evening of music and conviviality!

L’événement Fête des musiciens et chanteurs Laméac a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65