Fête des peintres

Combles-en-Barrois Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Samedi 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

2026-06-20 2026-06-21

Fête des Peintres dans le village !

Exposition d’environ 300 tableaux et dessins réalisés par les membres du club Les Créateurs Comblais , les professeurs et des invités.

Présentation et démonstration de différentes techniques aquarelle, peinture chinoise, peinture acrylique, peinture à l’huile, dessin au crayon, au fusain, etc …

Rendez-vous sur les lieux d’exposition mairie, école, salle communale, église, …

Concert le samedi soir à l’église (20h).

Entrée gratuite.Tout public

Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 6 82 73 47 26

English :

Painters’ Festival in the village!

Exhibition of around 300 paintings and drawings by members of the Les Créateurs Comblais club, teachers and invited guests.

Presentation and demonstration of different techniques: watercolor, Chinese painting, acrylic painting, oil painting, pencil drawing, charcoal, etc…

Meet at exhibition venues: town hall, school, community hall, church, etc.

Concert on Saturday evening at the church (8pm).

Free admission.

