Fête des peintres Combles-en-Barrois
Fête des peintres Combles-en-Barrois samedi 20 juin 2026.
Fête des peintres
Combles-en-Barrois Meuse
Fête des Peintres dans le village !
Exposition d’environ 300 tableaux et dessins réalisés par les membres du club Les Créateurs Comblais , les professeurs et des invités.
Présentation et démonstration de différentes techniques aquarelle, peinture chinoise, peinture acrylique, peinture à l’huile, dessin au crayon, au fusain, etc …
Rendez-vous sur les lieux d’exposition mairie, école, salle communale, église, …
Concert le samedi soir à l’église (20h).
Entrée gratuite.Tout public
Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 6 82 73 47 26
English :
Painters’ Festival in the village!
Exhibition of around 300 paintings and drawings by members of the Les Créateurs Comblais club, teachers and invited guests.
Presentation and demonstration of different techniques: watercolor, Chinese painting, acrylic painting, oil painting, pencil drawing, charcoal, etc…
Meet at exhibition venues: town hall, school, community hall, church, etc.
Concert on Saturday evening at the church (8pm).
Free admission.
