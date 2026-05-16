Journée golf en famille Golf Club Combles-en-Barrois
Journée golf en famille Golf Club Combles-en-Barrois dimanche 28 juin 2026.
Combles-en-Barrois
Journée golf en famille
Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Journée golf en famille ateliers découverte et initiation, visite du golf.
Restauration sur place possible.
Entrée libre.Tout public
0 .
Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 16 03 golfdecomblesenbarrois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family golf day: discovery and initiation workshops, golf tour.
Catering available on site.
Free admission.
L’événement Journée golf en famille Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SUD MEUSE
À voir aussi à Combles-en-Barrois (Meuse)
- Fête des peintres Combles-en-Barrois 20 juin 2026