Journée golf en famille Golf Club Combles-en-Barrois

Combles-en-Barrois

Journée golf en famille

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Journée golf en famille ateliers découverte et initiation, visite du golf.

Restauration sur place possible.

Entrée libre.Tout public

0 .

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 16 03 golfdecomblesenbarrois@gmail.com

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English :

Family golf day: discovery and initiation workshops, golf tour.

Catering available on site.

Free admission.

L’événement Journée golf en famille Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SUD MEUSE