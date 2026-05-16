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Journée golf en famille Golf Club Combles-en-Barrois

Journée golf en famille Golf Club Combles-en-Barrois

Journée golf en famille Golf Club Combles-en-Barrois dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Golf Club

Adresse : 38 Rue Basse

Ville : 55000 Combles-en-Barrois

Département : Meuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Combles-en-Barrois

Journée golf en famille

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Journée golf en famille ateliers découverte et initiation, visite du golf.
Restauration sur place possible.

Entrée libre.Tout public
0  .

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 16 03  golfdecomblesenbarrois@gmail.com

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English :

Family golf day: discovery and initiation workshops, golf tour.
Catering available on site.

Free admission.

L’événement Journée golf en famille Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SUD MEUSE

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