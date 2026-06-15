Fressin

Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible

Fressin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

À vos agendas, Fête des Plantes le samedi 5 septembre 2026

Rendez-vous dans le sublime jardin à Fressin avec des pépiniéristes spécialisés Ô Jardin Paisible

Entrée 5€ .

Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 30 68 27 40

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English :

L’événement Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible Fressin a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers