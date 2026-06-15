Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible Fressin

Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible Fressin samedi 5 septembre 2026.

Ville : 62140 Fressin

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif :

Fressin

Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible

Fressin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

À vos agendas, Fête des Plantes le samedi 5 septembre 2026
Rendez-vous dans le sublime jardin à Fressin avec des pépiniéristes spécialisés Ô Jardin Paisible
Entrée 5€   .

Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 30 68 27 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible Fressin a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers

À voir aussi à Fressin (Pas-de-Calais)