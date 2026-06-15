Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible Fressin
Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible Fressin samedi 5 septembre 2026.
Fressin
Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible
Fressin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
À vos agendas, Fête des Plantes le samedi 5 septembre 2026
Rendez-vous dans le sublime jardin à Fressin avec des pépiniéristes spécialisés Ô Jardin Paisible
Entrée 5€ .
Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 30 68 27 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des Plantes à Fressin Ô Jardin Paisible Fressin a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers
À voir aussi à Fressin (Pas-de-Calais)
- Initiation à la sonothérapie au Château de Fressin Fressin 18 juillet 2026