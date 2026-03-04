Fête des plantes aromatiques, Place de l’église, Teilhet, Teilhet

Fête des plantes aromatiques Dimanche 10 mai, 09h00 Place de l’église, Teilhet Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Marché de producteurs sur le thème des plantes aromatiques, condimentaires et médicinales; balade botanique et visite guidée du site mérovingien de Tabariane; randonnée pédestre, théâtre, repas de producteurs locaux, manège, balades à dos d’âne et jeux gratuits pour enfants.

Sur un parcours à travers le charmant village de Teilhet, entre la place de l’église et l’école de la prairie, un marché de producteurs sur le thème des plantes aromatiques, condimentaires et médicinales vous conduira à découvrir les saveurs, les senteurs et les talents des artisans locaux présents tout au long de la journée.

A 10h, un parcours botanique pour vous perfectionner dans l’identification des plantes comestibles et de leurs usages sera proposé en parallèle de la visite guidée du site mérovingien de Tabariane organisée par le Pays d’Arts et d’Histoire des Pyrénées Cathares.

Une randonnée encadrée par l’association Les Randos de L’Aubo permettra aux plus sportifs de prendre la hauteur sur les coteaux du village pour admirer de magnifiques points de vue.

Tout au long de la journée, des balades à dos d’âne et un manège vintage seront mis à disposition gratuitement pour les plus jeunes afin qu’ils profitent eux aussi de ce moment.

Pour les gourmands, une restauration sur place est prévue à partir de produits locaux, ou bien un menu plus gastronomique dans le cadre sublime du château de Roques.

A 15h, dans la cour de l’école, la compagnie du théâtre de la Terre proposera une adaptation de « l’Homme qui plantait des arbres » de Jean Giono.

La proximité de la voie verte « Mirepoix-Pamiers » permettra au plus grand nombre de venir à la manifestation à vélo. Un parking vélo non surveillé sera mis à disposition. Pensez à prévoir votre cadenas!

Cette 10e édition vous réservera encore quelques surprises que vous pourrez découvrir sur place!

Place de l’église, Teilhet Place de l’église, 09500 Teilhet Teilhet 09500 Ariège Occitanie

Marché de producteurs de plantes aromatiques condimentaires et médicinales. Balade botanique, visite guidée, randonnée, théâtre, jeux gratuits pour enfants. Restauration et parking vélo sur place

Magali DAYNA