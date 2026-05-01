Sainte-Thérence

Fête des plantes et des livres

Le Boug Sainte-Thérence Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vente et troc de plantes, outils, paniers et livres dans une ambiance conviviale. Possibilité de restauration sur place.

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Le Boug Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 70 61 mairie-ste-therence@orange.fr

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English :

Sale and barter of plants, tools, baskets and books in a friendly atmosphere. Catering available on site.

L’événement Fête des plantes et des livres Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme