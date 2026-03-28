Randonnée semi nocturne et barbecue Sainte-Thérence

Randonnée semi nocturne et barbecue Sainte-Thérence samedi 6 juin 2026.

Randonnée semi nocturne et barbecue

Sainte-Thérence Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

jusqu’à 10 ans inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le comité des fêtes organise une randonnée semi-nocturne avec barbecue à l’arrivée !
Distance environ 7 km
  .

Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 78 86 

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English :

The Comité des Fêtes is organizing a semi-nocturnal hike with a barbecue at the finish!
Distance: approx. 7 km

L’événement Randonnée semi nocturne et barbecue Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-03-28 par Montluçon Tourisme

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