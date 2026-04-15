Fête des plantes et du jardin de la rose Roseraie des Vaseix Verneuil-sur-Vienne

Verneuil-sur-Vienne

Fête des plantes et du jardin de la rose

Roseraie des Vaseix Les Vaseix Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Graine d’Avenir organise la fête des plantes et du Jardin des roses dans un cadre agréable la roseraie des Vaseix.

Vente de plantes vivaces, rosiers, arbustes et matériel de jardin. Vous pourrez également visiter la site fleuri et restauré par les classes du lycée agricole.

Buvette et petite restauration sur place. .

Roseraie des Vaseix Les Vaseix Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 44 00

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English : Fête des plantes et du jardin de la rose

L’événement Fête des plantes et du jardin de la rose Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Limoges Métropole