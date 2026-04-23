Lignac

Fête des plantes

Place Saint Christophe Lignac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Nouvelle édition de la fête des plantes dans le bourg de Lignac.

De nombreux exposant proposerons des arbres et arbustes, des plantes vivaces, des plantes de collection, des rosiers, de la déco de jardin … Possibilité de buvette et sandiwch sur place. .

Place Saint Christophe Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 74 75 mairie@communedelignac.fr

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English :

Another plant festival in the village of Lignac.

L’événement Fête des plantes Lignac a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Brenne