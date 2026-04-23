Lignac

Concours de pêche à l’étang de la Rochechevreux

Route de Prissac Lignac Indre

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Ambiance conviviale au bord d’un étang avec concours de pêche. feu de st Jean.

L’association La Team La Roche Chevreux vous propose une journée de pêche individuel le matin et par équipe l’après-midi. Fouillis, moulinets et eches interdits. Buvette et restauration le midi. Ambiance guinguette. feu de st jean 10 .

Route de Prissac Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 24 74 40 teamlarochechevreux@gmail.com

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English : Fête de l’étang de la Rochechevreux

Friendly atmosphere on the edge of a pond with a fishing competition.

L’événement Concours de pêche à l’étang de la Rochechevreux Lignac a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Brenne