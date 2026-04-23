Concours de pêche à l’étang de la Rochechevreux Lignac
Concours de pêche à l’étang de la Rochechevreux Lignac dimanche 5 juillet 2026.
Lignac
Concours de pêche à l’étang de la Rochechevreux
Route de Prissac Lignac Indre
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Ambiance conviviale au bord d’un étang avec concours de pêche. feu de st Jean.
L’association La Team La Roche Chevreux vous propose une journée de pêche individuel le matin et par équipe l’après-midi. Fouillis, moulinets et eches interdits. Buvette et restauration le midi. Ambiance guinguette. feu de st jean 10 .
Route de Prissac Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 24 74 40 teamlarochechevreux@gmail.com
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English : Fête de l’étang de la Rochechevreux
Friendly atmosphere on the edge of a pond with a fishing competition.
L’événement Concours de pêche à l’étang de la Rochechevreux Lignac a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Brenne
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