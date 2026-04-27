Lignac

Fête de la Saint Christophe et brocante

Le bourg Lignac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Week-end de fête avec brocante, manèges, bal et feu d’artifice…

Le samedi après-midi: fête foraine

Le dimanche: brocante, fête foraine, et feux d’artifice. .

Le bourg Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 74 75

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English :

Festive weekend with flea market, soapbox races, merry-go-rounds and fireworks…

L’événement Fête de la Saint Christophe et brocante Lignac a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Brenne