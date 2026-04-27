Fête de la Saint Christophe et brocante Lignac
Fête de la Saint Christophe et brocante Lignac samedi 25 juillet 2026.
Lignac
Fête de la Saint Christophe et brocante
Le bourg Lignac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Week-end de fête avec brocante, manèges, bal et feu d’artifice…
Le samedi après-midi: fête foraine
Le dimanche: brocante, fête foraine, et feux d’artifice. .
Le bourg Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 74 75
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English :
Festive weekend with flea market, soapbox races, merry-go-rounds and fireworks…
L’événement Fête de la Saint Christophe et brocante Lignac a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Brenne
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