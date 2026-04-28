Lignac

Fête de la Saint Michel

ChateauGuillaume Lignac Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Une brocante toute la journée vous attendent dans le village de Château Guillaume.

Une brocante toute la journée vous attendent dans le village de Château Guillaume.

Buvette et restauration sur place. .

ChateauGuillaume Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 19 34 34 03 laurent.tassin@orange.fr

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English :

An all-day flea market awaits you in the village of Château Guillaume.

L’événement Fête de la Saint Michel Lignac a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne