Fête de la Saint Michel Lignac
Fête de la Saint Michel Lignac dimanche 27 septembre 2026.
Lignac
Fête de la Saint Michel
ChateauGuillaume Lignac Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Une brocante toute la journée vous attendent dans le village de Château Guillaume.
Une brocante toute la journée vous attendent dans le village de Château Guillaume.
Buvette et restauration sur place. .
ChateauGuillaume Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 19 34 34 03 laurent.tassin@orange.fr
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English :
An all-day flea market awaits you in the village of Château Guillaume.
L’événement Fête de la Saint Michel Lignac a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne
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