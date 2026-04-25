Lignac

Fête agricole

Route de Prissac Lignac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-08-09

L’association La Team La Roche Chevreux vous propose sa 2e édition de la fête agricole.

L’association La Team La Roche Chevreux vous propose une journée avec exposition de matériel ancien (tracteur, moissonneuse-batteuse), concours de lancer de botte de paille, jeux intervillage, château gonflable pour les enfants … et plein d’autres surprises vous attendent lors de cette journée basée sur la convivilité et la ruralité. Restauration sur place le midi et soir. Bal en soirée, petit feu d’artifice. .

Route de Prissac Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 28 93 81 teamlarochechevreux@gmail.com

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English :

La Team La Roche Chevreux association invites you to a festive day by the water.

L’événement Fête agricole Lignac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Brenne