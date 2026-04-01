Bouglon

Fête des plantes/marché fermier

Aire du Clavier Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Troc aux plantes, ventes producteurs

Présence d’artisans producteurs

Animations diverses démonstration de greffes et taille des fruitiers, miels et sa fabrication, farine avec le meunier et ses plans de nénuphars et d’ail, vente de pain au feu de bois, fabrication d’oyats à partir de pots en terre, fabrication de nichoirs, colombophilie

Restauration sur place

Ouvert à tous .

Aire du Clavier Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 62 20 96

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English : Fête des plantes/marché fermier

L’événement Fête des plantes/marché fermier Bouglon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne