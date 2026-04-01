Fête des plantes/marché fermier Bouglon
Fête des plantes/marché fermier Bouglon dimanche 26 avril 2026.
Bouglon
Fête des plantes/marché fermier
Aire du Clavier Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Troc aux plantes, ventes producteurs
Présence d’artisans producteurs
Animations diverses démonstration de greffes et taille des fruitiers, miels et sa fabrication, farine avec le meunier et ses plans de nénuphars et d’ail, vente de pain au feu de bois, fabrication d’oyats à partir de pots en terre, fabrication de nichoirs, colombophilie
Restauration sur place
Ouvert à tous .
Aire du Clavier Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 62 20 96
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English : Fête des plantes/marché fermier
L’événement Fête des plantes/marché fermier Bouglon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne